Brände in Kalifornien: NHL-Spiel der LA Kings abgesagt

Womöglich sind in den kommenden Tagen weitere Sportevents von Verlegungen betroffen, die Basketballer der Los Angeles Lakers etwa sollen am Donnerstag in der NBA die Charlotte Hornets empfangen. Für Montag ist in der Football-Liga NFL das Duell der Los Angeles Rams mit den Minnesota Vikings angesetzt. Die NFL teilte bereits mit, "die Entwicklungen in der Gegend weiterhin genau zu beobachten und mit beiden Vereinen und der Spielergewerkschaft NFLPA in Kontakt zu bleiben".