Draisaitl mit forscher Ansage: "Können jede Mannschaft schlagen"

Leon Draisaitl spielt erneut in absoluter Gala-Form. Trotzdem will der Eishockeystar seinen persönlichen Lauf nicht überbewerten.

Leon Draisaitl spielt erneut in absoluter Gala-Form. Trotzdem will der Eishockeystar seinen persönlichen Lauf nicht überbewerten.

NHL: Draisaitl erneut in Gala-Form

Edmonton hatte die ersten drei Saisonspiele klar verloren und nur langsam seine Form gefunden. Zuletzt gab es drei Siege nacheinander, Draisaitl hat in den vergangenen 14 Spielen immer mindestens einen Scorerpunkt verbucht, ihm gelangen in dieser Zeit zwölf Tore und 15 Assists.

Der Kölner will seinen Lauf aber nicht überbewerten: „In Serien versuche ich nicht zu viel hineinzuinterpretieren. Die halten manchmal ein bisschen länger und manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Das ist in dieser Liga so, das habe ich über die Jahre gelernt. Aber das Team steht im Mittelpunkt und daran wird auch so eine Serie nichts ändern.“