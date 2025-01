Nach Crosscheck: Sperre für NHL-Superstar McDavid

Connor McDavid brannten die Sicherungen durch, jetzt muss der Eishockeystar von den Edmonton Oilers in der NHL erst einmal zuschauen.

Nach seinem Crosscheck gegen Conor Garland im Spiel bei den Vancouver Canucks am vergangenen Samstag (2:3) wurde der Teamkollege des deutschen Nationalstürmers Leon Draisaitl für drei Spiele gesperrt. Das gab die NHL bekannt.

Der Kanadier fehlt dem Vizemeister damit am Dienstag gegen die Washington Capitals, beim Wiedersehen mit Vancouver am Donnerstag und gegen die Buffalo Sabres am Samstag (jeweils Ortszeit). Es sind die ersten drei von sechs aufeinanderfolgenden Heimspielen für die Oilers.