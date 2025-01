NHL: Seider und Red Wings verlieren erneut

Nächste Niederlage für die Detroit Red Wings. Nach einer Siegesserie von sieben Spielen läuft es auch im zweiten Spiel in Folge nicht für das Team aus Detroit.

Nächste Niederlage für die Detroit Red Wings. Nach einer Siegesserie von sieben Spielen läuft es auch im zweiten Spiel in Folge nicht für das Team aus Detroit.

Der deutsche Eishockey-Profi Moritz Seider hat mit seinen Detroit Red Wings in der NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Dallas Stars unterlag das Team von Head Coach Todd McLellan 1:4.

Die Red Wings liegen in der Eastern Conference auf dem 13. Platz, zuletzt hatten Seider und Co. noch sieben Siege in Folge gefeiert. Die Stars sind Vierter im Westen.