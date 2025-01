NHL: Sturm und San Jose mit nächster Pleite

Nationalspieler Nico Sturm verliert erneut mit den San Jose Sharks. Beim 3:6 in Boston gelingt dem Nationalspieler immerhin eine Torvorlage.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit den San Jose Sharks in der NHL die nächste bittere Pleite kassiert. Bei den Boston Bruins unterlagen die Kalifornier nach 3:2-Führung mit 3:6 und mussten ihre dritte Niederlage in Serie hinnehmen. In den jüngsten 21 Spielen gab es nur vier Siege für das im Umbruch befindliche Team um Nummer-1-Pick Macklin Celebrini.