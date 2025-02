Nach Rekordeinnahmen: Gehaltsobergrenze in der NHL steigt

Die Gehaltsobergrenze in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL wird angehoben. Am Freitag gaben die Spielergewerkschaft NHLPA und die Liga eine Einigung für nächsten drei Spielzeiten bekannt, in denen der sogenannte Salary Cap jährlich immer weiter steigt. In der Saison 2023/24 hatte die NHL Rekordeinnahmen von 6,2 Milliarden US-Dollar (5,98 Milliarden Euro) erzielt.