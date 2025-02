NHL: Chicago trifft nach sieben Sekunden und verliert

Rasend schnell getroffen und doch klar verloren: Die Chicago Blackhawks mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel haben in der NHL das schnellste Tor ihrer Franchise-Geschichte erzielt. Bei den Florida Panthers traf Landon Slaggert nach sieben Sekunden im ersten Drittel zur Führung. Für eine Überraschung beim Meister reichte es aber nicht: Florida drehte die Partie und gewann 5:1.

Einen Eintrag in die Statistikbücher der NHL bekommt Slaggert dennoch. Nur sieben Tore fielen in der Geschichte der Regular Season schneller, der Rekord steht bei fünf Sekunden, aufgestellt unter anderem von einem gewissen Merlyn Phillips von den Montreal Maroons am 29. Dezember 1926. Slaggerts Tor war das schnellste seit März 2013, als Alexandre Burrows für die Vancouver Canucks nach sechs Sekunden traf.