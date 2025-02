Provokanter Jubel löst Massenschlägerei aus

In der schwedischen Eishockey-Nachwuchs-Liga kommt es zu brutalen Szenen. Ein Jubel löst eine Massenprügelei aus.

In der schwedischen Nachwuchs-Liga kam es beim Duell Kalix UHC gegen IF Sundsvall Hockey ist es zu chaotischen Szenen gekommen.

Die jungen Spieler haben sich bei einer Massenschlägerei in die Haare bekommen. Der Grund? Ein provokanter Jubel von Lindqvist Nilsson, der in der Overtime seinem Team mit einem Golden Goal zum Sieg verholfen hatte.

Es folgte eine Massenschlägerei zwischen den beiden Teams, in der es aber angeblich keine Verletzten gegeben haben soll.

Er fügte hinzu: „Ich hatte mich ein paar Monate zuvor mit einem Kumpel darüber unterhalten, was wir tun würden, wenn wir in der Verlängerung gewinnen. Jetzt habe ich es vor ihrer Bank gemacht, und ich verstehe, warum sie so reagiert haben. Das war völlig unnötig.“