50. Tor und Siegtreffer: Rückkehrer Draisaitl glänzt

Erst schoss Leon Draisaitl in der Battle of Alberta sein 50. Saisontor für die Edmonton Oilers, dann sorgte der Rückkehrer auch noch für den Sieg. Nach fast zweiwöchiger Verletzungspause ist der deutsche Eishockeystar schnell wieder auf Betriebstemperatur gekommen und hat sein Team zum 3:2 nach Verlängerung gegen die Calgary Flames geführt.

Draisaitl erreichte die 50-Tore-Marke zum vierten Mal in seiner NHL-Karriere, der Treffer zum 2:2 (57.) brachte Edmonton im kanadischen Duell in die Overtime. Dann legte der Center in der 63. Minute Nummer 51 nach und machte den Extrapunkt perfekt. Das 1:1 durch Viktor Arvidsson (37.) hatte Draisaitl zuvor mit seinem 53. Assist vorbereitet, war also an allen Toren beteiligt.