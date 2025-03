NHL: Draisaitl trifft weiter - Oilers gewinnen knapp

Angeführt von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihren leichten Aufwärtstrend in der NHL bestätigt. Mit einem Treffer und einem Assist war der deutsche Eishockey-Nationalspieler maßgeblich am 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Montréal Canadiens beteiligt. Nach einer Negativserie mit fünf Pleiten gelangen den Oilers zwei Siege in den jüngsten drei Partien.