NHL: Draisaitl trifft weiter - und verliert wieder

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat seine Punkteserie in der NHL ausgebaut, mit den Edmonton Oilers allerdings die nächste Niederlage kassiert. Der 29-Jährige erzielte beim 2:3 bei den New Jersey Devils sein 47. Saisontor, damit liegt Draisaitl weiter an der Spitze der Torjägerliste, seit 16 Spielen hat er in jeder Partie mindestens einmal getroffen oder eine Vorlage geliefert (12 Tore, 12 Assists).