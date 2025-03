Grubauer zurück in der NHL

Der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer war Ende Januar in die AHL geschickt worden. Nun kehrt der Rosenheimer zurück.

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist von seinem Klub Seattle Kraken zurück in die NHL beordert worden. Das gab die Franchise aus dem US-Bundesstaat Washington bekannt.

Der 33 Jahre alte Rosenheimer, Stanley-Cup-Champion von 2018 mit den Washington Capitals, war Ende Januar nach schwachen Leistungen von Seattle zum Farmteam Coachella Valley Firebirds in die AHL geschickt worden, um Spielpraxis zu sammeln.

„Es ist großartig, wieder hier zu sein“, sagte Grubauer: „Es war gut, unten in der AHL zu sein, um ein paar Spiele zu bekommen, wieder ein wenig in einen Rhythmus zu kommen und ein paar Pucks in Spielsituationen zu fangen.“