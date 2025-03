NHL: Draisaitls Scoring-Serie gerissen

Die beeindruckende Scoring-Serie von Eishockey-Star Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Profiliga NHL ist gerissen. Nachdem der Deutsche zuletzt 18 Spiele in Folge mindestens eine Torbeteiligung verbucht hatte, blieb er ausgerechnet beim 7:1-Kantersieg seiner Edmonton Oilers gegen den Utah Hockey Club in der Nacht zum Mittwoch ohne Treffer oder Vorlage. Für Edmonton war es der dritte Erfolg in Serie.