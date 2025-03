NHL: Edmonton Oilers verlieren ohne verletzten Leon Draisaitl

Ohne den verletzten deutschen Topscorer Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL eine Niederlage einstecken müssen. Die Kanadier unterlagen den Winnipeg Jets in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit mit 3:4 nach Overtime. Draisaitl, der mit 49 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt, fehlte wegen einer nicht näher benannten Verletzung, die er beim 7:1 über den Utah Hockey Club am Dienstag erlitten hatte.