NHL: Peterka gewinnt deutsches Duell mit Stützle

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat in der NHL das deutsche Duell mit Tim Stützle gewonnen. Peterka legte beim 3:2 seiner Buffalo Sabres gegen die Ottawa Senators das zwischenzeitliche 1:1 von Jack Quinn (19.) auf, es war sein 55. Scorerpunkt im 65. Saisonspiel. Buffalo bleibt Letzter im Osten, Ottawa liegt trotz der Niederlage weiter auf Play-off-Kurs.

Stützle, der mit mehr als 23 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams erhielt, verlor damit auch das dritte Spiel in dieser Saison gegen seinen Nationalmannschaftskollegen. Für Buffalo-Coach Lindy Ruff war es der 600. Sieg im 1234. Spiel mit den Sabres. Der 65-Jährige ist nach Al Arbour (740 Siege mit den New York Islanders) der zweite Trainer in der Geschichte der NHL, der diese Marke mit einem einzigen Team erreicht. „Ich war mir dessen wirklich nicht bewusst, aber es fühlt sich natürlich gut an“, sagte Ruff.