NHL: Peterka trifft und verliert mit Buffalo erneut

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der NHL die zweite Auswärtsniederlage in drei Tagen kassiert - trotz seines 21. Saisontores. Nach dem 2:5 beim Utah Hockey Club unterlag der Vizeweltmeister von 2023 am Samstag auch bei Minnesota Wild mit 1:4.

Der 23-Jährige erzielte für die Sabres im Schlussdrittel (47.) das einzige Tor. Der Münchner, der bereits am Donnerstag getroffen hatte, hat sich in seiner dritten kompletten NHL-Saison weiter gesteigert. Bislang hat er in 63 Spielen bereits 53 Scorerpunkte verbucht, drei mehr als in der vergangenen Spielzeit in 82 Partien.