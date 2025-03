NHL: Stützle gelingt Assist - Sturm-Team verspielt Führung

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL den vierten Sieg in Serie gefeiert. Beim deutlichen 5:2 bei den Philadelphia Flyers bereitete der Stürmer nach nur 24 Sekunden den Führungstreffer von Brady Tkachuk vor, für Stützle war es bereits der 46. Assist in der laufenden Saison.