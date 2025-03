Nico Sturm hofft auf Olympiateilnahme

Eishockey-Profi Nico Sturm träumt von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen. „Das ist das nächste, wo ich unbedingt dabei sein und was ich in meiner Biografie haben will“, sagte der Stürmer des NHL-Teams Florida Panthers in einem Mediencall am Donnerstag. Dort wolle er dann „so erfolgreich wie möglich spielen mit den Jungs.“