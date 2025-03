Nummer 890: Owetschkin nur noch vier Tore vom Rekord entfernt

Alexander Owetschkin könnte in der NHL bald einen scheinbar „ewigen“ Rekord knacken - verliert aber zum dritten Mal in Folge.

Die nächste Niederlage kassiert, doch den Rekord fest im Blick: Alexander Owetschkin ist mit seinem nächsten Tor in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL der Rekordmarke des legendären Wayne Gretzky ein weiteres Stück näher gekommen.

Owetschkin erzielte am Sonntag das 890. Tor seiner Karriere, verlor mit seinen Washington Capitals aber zum dritten Mal in Folge. Gegen die Buffalo Sabres um Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka, der zwei Assists beisteuerte, gab es ein 5:8. Den NHL-Rekord hält Gretzky mit 894 Treffern.

Owetschkin-Team sicher in den Playoffs

Vier weitere Tore benötigt Owetschkin, der seit 2005 in der NHL für Washington spielt, für die Einstellung der Bestmarke, fünf Treffer würden ihn zum alleinigen Rekordhalter machen. Der inzwischen 64 Jahre alte Kanadier Gretzky hatte bis 1999 in der NHL gespielt.

Als bestes Team der Eastern Conference haben die Capitals ihren Platz in den Play-offs bereits sicher. In der laufenden Saison steht Owetschkin bei 37 Treffern, bester Torschütze in der NHL ist der deutsche Topstar Leon Draisaitl (51 Tore) von den Edmonton Oilers.