Zwei Spiele: NHL kehrt nach Europa zurück

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL trägt auch in diesem Jahr Spiele in Europa aus: In Schweden treffen Mitte November die Nashville Predators und Pittsburgh Penguins in zwei Partien der regulären Saison aufeinander (14./16.). Austragungsort der beiden Duelle im Rahmen der NHL Global Series 2025 ist die Avicii Arena in Stockholm.