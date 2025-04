Kommentator eskaliert, Gänsehaut pur- Ovechkins Moment für die Ewigkeit

Im Spiel bei den New York Islanders erzielt der russische Eishockeystar den 895. NHL-Treffer seiner Karriere. Ein langjähriger Wegbegleiter flippt aus.

Alex Ovechkin ist alleiniger Rekordtorschütze in der NHL. Im Spiel bei den New York Islanders erzielte der russische Eishockeystar von den Washington Capitals am Sonntag den 895. Treffer seiner Karriere und ließ damit den großen Wayne Gretzky hinter sich.