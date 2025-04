Deutscher Eishockey-Star wechselt in die NHL

SPORT1 12.04.2025 • 10:04 Uhr Stolz und Ernüchterung bei den Adler Mannheim: Keeper Arno Tiefensee wechselt in die beste Eishockey-Liga der Welt.

Abschied für die Adler Mannheim. Das DEL-Team hat verkündet, dass Keeper Arno Tiefensee den Klub verlässt und einen Entry-Level-Vertrag bei den Dallas Stars in der NHL unterschrieben hat. Das Team aus der besten Eishockey-Liga der Welt hatte den heute 22-Jährigen 2023 im Draft in der fünften Runde an Position 157 ausgewählt.

Tiefensee hatte über Bad Tölz den Weg nach Mannheim gefunden und für die U20 des DEL-Klubs in der Saison 2019/20 seine ersten Partien absolviert. In der Folge wurde er mit einem Profivertrag und einer Förderlizenz ausgestattet.

In den vergangenen vier Jahren bestritt er für die Adler insgesamt 114 Partien in der höchsten deutschen Liga, zudem war er 45 Mal für die Heilbronner Falken, dem früheren Kooperationsparter der Mannheimer, in der zweiten Liga tätig.

Von Mannheim nach Dallas

„Ich möchte mich zunächst bei allen Adler-Fans bedanken, die uns in den vergangenen drei Jahren bedingungslos unterstützt haben. Es hat mir immer sehr viel bedeutet, vor ihnen spielen zu dürfen“, wird der Schlussmann in der Meldung des Klubs zitiert.

„Ein großer Dank geht natürlich auch an die Adler, an Felix, an unseren Torwarttrainer Petri Vehanen, an meine Eltern, die alle einen großen Anteil daran haben, dass ich nun den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann. Ich konnte in den vergangenen Jahren viele tolle Bekanntschaften knüpfen, wofür ich unheimlich dankbar bin. Danke, Mannheim!“

Ex-Trainer stolz auf Tiefensee

Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins empfindet derweil vor allem eines: Stolz. „Wir sind sehr stolz auf Arno und die Nachricht, dass er bei den Dallas Stars unterschrieben hat. Arnos Engagement für unseren Club, für unsere Organisation und seine Karriere ist schlichtweg beeindruckend.“