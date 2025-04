Draisaitl "definitiv" fit für die Play-offs

Eishockey-Star Leon Draisaitl steht den Edmonton Oilers nach seiner Verletzungspause rechtzeitig zu den Playoffs wieder zur Verfügung. Das bestätigte Oilers-Coach Kris Knoblauch am Montag. Für die letzte Partie der NHL-Hauptrunde gegen die San Jose Sharks (17. April) sei der deutsche Nationalspieler „fraglich“, für den Auftakt der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Kings erwarte er Draisaitl aber „definitiv“ zurück.

Torjäger Draisaitl verpasste aufgrund einer nicht näher definierten „Unterkörperverletzung“ die vergangenen fünf Spiele. Der Kölner hatte sich Anfang des Monats im Spiel gegen die San Jose Sharks verletzt. Draisaitl, der mit bislang 52 Saisontreffern bester Torschütze der NHL ist, ist seit der Vorwoche aber wieder im Teamtraining. Die Playoffs beginnen am 19. April.

Bereits Ende März hatte Draisaitl aufgrund einer Blessur vier Begegnungen aussetzen müssen, war aber früher als erwartet zurückgekehrt. „Bei der letzten hat es glücklicherweise sehr, sehr gut geklappt“, sagte Draisaitl am vergangenen Donnerstag. Auch jetzt hofft er, „dass ich so schnell wie möglich fit bin und der Mannschaft helfen kann.“ Mit Blick auf die nahenden Playoffs will sich Draisaitl „so fit wie möglich bekommen. Das ist gerade mein Ziel“.