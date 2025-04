Draisaitl hofft auf schnelle Rückkehr: "Von Tag zu Tag besser"

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl macht nach der nächsten Verletzung kleine Fortschritte auf dem Weg zu seinem Comeback. "Ich fühle mich von Tag zu Tag besser", sagte der NHL-Toptorjäger der Edmonton Oilers am Donnerstag in einer Medienrunde mit deutschen Journalisten: "Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird."

Draisaitl laboriert seit rund einer Woche an einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung. Die letzten drei Partien seiner Oilers verpasste Draisaitl, der mit 52 Treffern und einigem Abstand bester Torschütze in der Hauptrunde ist. Bis zu der Postseason stehen noch vier weitere Spielen an, die Play-offs beginnen am 19. April.