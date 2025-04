Draisaitl kennt Play-off-Gegner, Sturm gewinnt deutsches Duell

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl trifft mit den Edmonton Oilers in der ersten Playoff-Runde der NHL zum vierten Mal nacheinander auf die Los Angeles Kings. Die Kings sind mit 101 Punkten aktuell Zweiter der Pacific Division, in der sich die Vegas Golden Knights Rang eins sicherten, mit vier Zählern Vorsprung auf die Oilers. Beide Teams haben noch drei Spiele zu absolvieren.

Nico Sturm setzte sich derweil am Samstag im deutschen Duell mit John-Jason Peterka nach einem Krimi durch. 3:2 siegten die Florida Panthers nach Penaltyschießen gegen die bereits aus dem Play-off-Rennen ausgeschiedenen Buffalo Sabres.

Peterka wird zum tragischen Helden

Peterka verbuchte erst einen Assist und rettete sein Team dann mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung, vergab aber seine Chance im Shootout. Der Meister aus Florida schob sich in der Atlantic Division an Rang zwei heran.