Draisaitls Dilemma: „Habe Anschiss bekommen“

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl steht vor einem Dilemma. Sollten die Kölner Haie in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) ins Finale einziehen, würde der Heimatverein des NHL -Toptorjägers auf den Titelverteidiger Eisbären Berlin treffen - und dort spielt Draisaitls bester Kumpel Frederik Tiffels. Wer sollte also gewinnen?

„Oh Gott“, sagte Draisaitl in einer deutschen Medienrunde: „Ich weiß es nicht. Ich habe vom Freddy schon einen Anschiss bekommen, als ich in einem Interview gesagt habe, dass ich für die Haie bin. Ich kann mich nicht wirklich festlegen. Ich würde es den Haien wirklich gönnen, aber wenn es der Freddy macht, dann freue ich mich genauso.“

Draisaitl steckt im Dilemma

Was in den DEL-Play-offs passiert, beobachtet der Stürmer der Edmonton Oilers in Kanada ganz genau. Auch das fünfte Spiel der Haie in der Halbfinalserie beim ERC Ingolstadt am Abend (19 Uhr) wird der gebürtige Kölner verfolgen. Die Rheinländer benötigen nur noch einen Sieg, um erstmals seit 2014 wieder ins Finale einzuziehen.