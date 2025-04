Christin Uthmann , Myriam Wetter 12.04.2025 • 11:27 Uhr Leon Draisaitl steht vor einem weiteren persönlichen Meilenstein in der NHL - würde nach eigenen Angaben aber darauf verzichten, wenn er ihn gegen den lang ersehnten Meistertitel eintauschen könnte.

Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl steht vor dem nächsten persönlichen Meilenstein in der NHL - er blickt jedoch zwiespältig darauf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit 52 Saisontreffern führt der derzeit verletzte Star der Edmonton Oilers die Torjägerliste der Liga an – mit deutlichem Abstand. In einer Medienrunde in dieser Woche sagte der 29-Jährige dazu nun, ein möglicher Titel als bester Torschütze wäre für ihn zwar „ein Grund, sehr, sehr stolz zu sein“, doch sein Fokus liegt woanders: „Ich würde jede persönliche Trophäe abgeben, um wirklich mal den Stanley Cup zu gewinnen, den in der Hand zu haben.“

Draisaitl brennt auf NHL-Comeback

Eine Unterkörperverletzung, zugezogen in einem Spiel gegen die San Jose Sharks, zwingt Draisaitl aktuell zu einer Auszeit - die Oilers fixierten in der Nacht mit einem 4:2 in einer weiteren Partie gegen die Sharks die Playoffs. Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid glänzte mit vier Assists.

Ein konkretes Rückkehrdatum für Draisaitl gibt es noch nicht. „Ich habe noch kein klares Update, wann ich wieder einsteigen werde“, sagte Draisaitl. Er fühle sich aber „von Tag zu Tag besser“ und arbeitet intensiv an seiner Rückkehr: „Ich versuche, mich so fit wie möglich zu bekommen. An einen Punkt zu kommen, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich gut genug fühle, um der Mannschaft zu helfen. Das ist der Plan.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob eine kurze Pause in dieser Phase sogar ein Vorteil sein kann? Draisaitl winkt ab: „Mental ist es schwer, nicht zu spielen. Man verliert auch die Routine, die man normalerweise hat. Es ist nicht gerade das, was ich mir unter Spaß vorstelle.“

Vorfreude auf Playoffs und Olympia

In der ersten Playoff-Runde treffen die Oilers zum dritten Mal in Folge auf die Los Angeles Kings, der dritte Sieg in Folge ist der Plan - und idealerweise auch der erneute Finaleinzug.

„Wir waren letztes Jahr enorm knapp dran“, erinnert sich Draisaitl an die knapp verlorene Endspielserie gegen die Florida Panthers: „Viel näher kann man tatsächlich nicht dran sein. Es wird ein langer Weg, das wissen wir. Jede Serie, jeder Playoff-Run ist hart, ist anstrengend. Aber wir sind bereit dafür. Es beginnt jetzt wieder alles von vorn.“

Ein weiteres großes Ziel wirft ebenfalls schon seine Schatten voraus: die Olympischen Spiele 2026. Draisaitl hofft, dass er dann endlich auch auf der internationalen Bühne im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auflaufen kann: „Die Vorfreude ist riesengroß. Ich freue mich absolut, dass die ganzen NHL-Jungs das endlich auch mal miterleben dürfen. Das steht in so einer Karriere ja ganz, ganz oben auf der Liste. Ein absolutes Highlight.“

{ "placeholderType": "MREC" }