Nach tragischem Unfall: Gaudreau-Witwe erneut Mutter

Sohn Carter Michael ist das dritte Kind des Paares nach Tochter Noa (geb. 2022) und Johnny Jr. (geb. 2024). „Er sieht genauso aus wie sein Papa“, schrieb Meredith auf Instagram in ihrem Beitrag zur Geburt.

Gaudreau beim Radfahren von Auto erfasst

Johnny Gaudreau war am 29. August 2024 gemeinsam mit seinem Bruder Matthew beim Radfahren in seiner Heimat Salem County (New Jersey) von einem Autofahrer erfasst worden und verstorben.