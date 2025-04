NHL: Erneuter Rückschlag für Stützle im "Battle of Ontario"

Nationalspieler Tim Stützle hat in der ersten K.o.-Serie seiner Karriere in der NHL einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen.

Im zweiten Spiel der Playoffs bei den Toronto Maple Leafs unterlag der Ex-Mannheimer mit den Ottawa Senators 2:3 nach Verlängerung. Es war die zweite Niederlage nach dem bitteren 2:6-Auftakt - in der Best-of-seven-Serie steht es somit 0:2.

Früh lag der Klub aus Kanadas Hauptstadt im „Battle of Ontario“ mit 0:2 hinten, rettete sich mit dem 2:2 jedoch - auch dank eines Assists des Deutschen - noch in die Verlängerung. Dort gelang Torontos Max Domi dann aber bereits nach drei Minuten der Siegtreffer.

„Wir haben nicht aufgegeben und unser Spiel am Ende genau so gespielt, wie wir das wollen“, sagte Senators-Verteidiger Thomas Chabot: „Es ist schade, in der Verlängerung zu verlieren, aber wir können trotzdem etwas Positives daraus mitnehmen vor den Heimspielen.“