NHL meldet Rekord: Erstmals über 23 Millionen Zuschauer

Zuschauerrekord in der NHL: Erstmals haben in der abgelaufenen regulären Saison mehr als 23 Millionen Fans die Spiele der 32 Teams in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga vor Ort miterlebt. Wie die NHL mitteilte, sahen genau 23.014.458 Menschen die 1312 Matches von Leon Draisaitl und Co. vor Ort - die alte Bestmarke stand bei 22.873.142 Fans in der Vorsaison. Die Auslastung der Spielstätten lag bei 96,9 Prozent.