NHL-Play-offs: Stützle beginnt als erster Deutscher

Der Nationalspieler tritt mit Ottawa in Toronto an. Außerdem sind Leon Draisaitl und Nico Sturm dabei.

Tim Stützle startet als erster der drei Eishockey-Nationalspieler in die Playoffs um den Stanley Cup. Für den Ex-Mannheimer beginnt die erste K.o.-Serie seiner Karriere in der Nacht zu Montag (1.00 Uhr) mit den Ottawa Senators im „Battle of Ontario“ bei den Toronto Maple Leafs.