NHL: Drei Scorerpunkte! Seider glänzt für Detroit

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat die Detroit Red Wings in der NHL zum Sieg geführt. Beim 6:4-Erfolg der Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Michigan gegen die Dallas Stars erzielte der deutsche Verteidiger im Schlussdrittel ein Tor, zudem gab er zwei Vorlagen.

An den Playoffs wird Detroit aber auch im neunten Jahr in Serie nicht teilnehmen.

Reichel trifft für Blackhawks

Nico Sturm kassierte derweil mit den Florida Panthers eine 3:5-Niederlage gegen die New York Rangers. In fast 13 Minuten Eiszeit blieb der Nationalspieler ohne Scorerpunkt für den Titelverteidiger, der seinen Platz in den Play-offs schon sicher hat.