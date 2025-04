NHL: Stützle mit erstem Play-off-Tor - Ottawa verhindert Aus

Auch dank Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators ein frühes Aus in den Play-offs der NHL abgewendet. Beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs erzielte der 23-Jährige das erste Playoff-Tor seiner Karriere. Im „Battle of Ontario“ verkürzte Ottawa auf 1:3.

Stützle traf in der zehnten Minute zum 1:0. Der Sieg in eigener Halle hing dennoch am seidenen Faden. Erst in der 18. Minute der Overtime erlöste Verteidiger Jake Sanderson die Senators mit dem entscheidenden Tor.