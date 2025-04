NHL: Stützle trifft bei Torspektakel vor Play-offs

Stützle geht mit den Senators mit einem guten Gefühl in seine ersten Play-offs. Auch ein anderer Deutscher trifft.

Die Regular Season schloss Stützle mit 79 Scorerpunkten ab, in 82 Partien kam der gebürtige Viersener auf 24 Tore und 55 Vorlagen. Stützle war damit der produktivste Spieler der Senators, die erstmals seit 2017 wieder an den Playoffs teilnehmen. Dort bekommt es Ottawa mit den Toronto Maple Leafs zu tun. Die Best-of-seven-Serie beginnt in der deutschen Nacht zu Montag.