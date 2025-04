NHL: Stützle und Ottawa wehren nächsten Matchball ab

Mit einem Tor und zwei Assists führte der Deutsche sein Team in der Nacht zum Mittwoch zu einem 4:0-Sieg im fünften Erstrundenspiel bei den Toronto Maple Leafs. Im „Battle of Ontario“ liegen die Senators somit nur noch mit 2:3 in der Best-of-seven-Serie zurück.

Nach drei Pleiten zum Start hatten die Senators in Spiel vier bereits das Ausscheiden durch einen 4:3-Erfolg in der Verlängerung verhindert, bei dem Stützle sein erster Play-off-Treffer gelungen war. Das sechste Duell steigt in der Nacht zum Freitag (1.00 Uhr) in Ottawa.