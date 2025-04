NHL: Stützle vor dem Aus - Sturm siegt

Die Ottawa Senators liegen in ihrer Play-off-Serie klar in Rückstand.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle steht mit den Ottawa Senators vor einem frühen Aus in den Play-offs der NHL. Der 23-Jährige unterlag mit seinem Team im dritten Spiel des "Battle of Ontario" den Toronto Maple Leafs mit 2:3 nach Verlängerung - in der Best-of-seven-Serie steht es somit 0:3.

Bei einer weiteren Niederlage wäre Stützles erste K.o.-Serie seiner Karriere damit schon in der ersten Runde beendet. In Spiel drei gegen die Maple Leafs sorgte der Siegtreffer von Torontos Simon Benoit nach 1:19 Minuten in der Verlängerung für Ernüchterung bei den Senators. Stützle, dessen Team nun vor heimischem Publikum einen sogenannten "Sweep" verhindern will, blieb ohne Scorerpunkt.