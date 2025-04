NHL: Stützle mit Senators auf Playoff-Kurs - auch Seider erfolgreich

Tim Stützle hat in der NHL Grund zum Jubeln, auch Moritz Seider feiert mit seinem Team einen Erfolg.

Tim Stützle hat in der NHL Grund zum Jubeln, auch Moritz Seider feiert mit seinem Team einen Erfolg.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL einen weiteren Schritt Richtung Playoffs gemacht. Die Kanadier sprangen durch einen 4:0-Erfolg gegen die Columbus Blue Jackets auf den sechsten Platz in der Eastern Conference. Seit 2017 warten die Senators auf eine Teilnahme an der Postseason.