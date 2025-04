Oilers erreichen Playoffs: Draisaitl-Kollege zaubert schon wieder

McDavid war seit seiner Rückkehr nach wochenlanger Verletzungspause in den vergangenen beiden Spielen an sieben der acht Treffer als Vorlagengeber beteiligt. „Er hat einen riesigen Unterschied gemacht“, schwärmte Corey Perry, der das zwischenzeitliche 3:2 erzielte. McDavid sei „nicht umsonst der beste Spieler der Welt.“

Draisaitl peilt baldige Rückkehr an

Torjäger Draisaitl verpasste aufgrund einer nicht näher definierten „Unterkörperverletzung“ bereits das vierte Spiel in Folge. Der Kölner, der mit bislang 52 Saisontreffern bester Torschütze der NHL ist, war am Mittwoch aber wieder ins Teamtraining eingestiegen und könnte womöglich noch vor dem Ende der regulären Saison am 16. April in die Mannschaft zurückkehren.