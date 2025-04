Bitterer Rückschlag für Stützle

Die erste K.o.-Serie seiner Karriere in der NHL hat für den deutschen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle mit einem bitteren Rückschlag begonnen. Zum Auftakt der Playoffs unterlag der Ex-Mannheimer mit den Ottawa Senators im „Battle of Ontario“ 2:6 bei den Toronto Maple Leafs.

Spiel zwei der Best-of-seven-Serie steht für Stützles Team in der Nacht zu Mittwoch erneut in Toronto auf dem Programm.

Draisaitl gegen Los Angeles gefordert

Für die anderen beiden deutschen NHL-Profis beginnen die Playoffs in den kommenden Tagen. Leon Draisaitl, mit 52 Treffern Torschützenkönig der nordamerikanischen Profiliga, startet am frühen Dienstag (4.00 Uhr) mit den Edmonton Oilers den nächsten Anlauf auf den Titel bei den Los Angeles Kings. „Wir haben eine großartige Truppe, die zusammen etwas erreichen will. Wir sind bereit“, sagte Draisaitl.