NHL: Ovechkin schreibt wieder Geschichte - jetzt in den Playoffs!

SID 22.04.2025 • 07:05 Uhr Der Russe ist in Spiel eins gegen Montreal an allen drei Treffern beteiligt - und der entscheidende Mann in der Overtime.

Eishockey-Superstar Alexander Ovechkin hat seine Washington Capitals mit einer Glanzleistung zum Auftaktsieg in den Playoffs geführt.

In Spiel eins der Achtelfinalserie gegen die Montreal Canadiens war der 39-Jährige an allen drei Toren beteiligt und traf in der Overtime zum entscheidenden 3:2. Damit feierte der Russe eine persönliche Premiere und einen Rekord.

Ovechkin, seit Anfang April der erfolgreichste Torjäger der NHL, erzielte in seinem 152. Einsatz in der Postseason sein erstes Tor in der Verlängerung. „Ein Tor ist ein Tor“, sagte Ovechkin nach dem Sieg zufrieden: „Wenn man zum Tor geht, passieren gute Dinge.“ Der Stürmer ist nun der älteste Spieler in der Geschichte der Playoffs, der an allen Toren seines Teams beteiligt war.

„Er hat ein verdammt gutes Spiel gemacht“

Es war sein insgesamt 897. Treffer, mit Nummer 895 hatte Owetschkin NHL-Legende Wayne Gretzky vor zwei Wochen überholt. „Der Typ ist der beste Spieler der Welt. Was soll man sonst noch sagen?“, sagte Capitals-Torhüter Logan Thompson: „Es ist ein Privileg, sein Teamkollege zu sein.“

Das 1:0 in der 19. Minute hatte Owetschkin selbst erzielt, das 2:0 durch Anthony Beauvillier im zweiten Drittel vorbereitet (33.). Nach 2:26 Minuten in der Overtime spielte Beauvillier in die Mitte und Owetschkin traf entscheidend.