Seider und Detroit wahren Play-off-Chancen

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings die Chancen auf die Play-offs in der NHL am Leben gehalten. Nach dem 5:3 gegen die Carolina Hurricanes hat Detroit im Kampf um den zweiten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference vier Punkte Rückstand auf die Montreal Canadiens. Sieben Spiele haben beide Teams noch zu absolvieren.