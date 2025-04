Serie gedreht! Matchball für Draisaitl und Oilers

SID 30.04.2025 • 08:01 Uhr Die Edmonton Oilers gehen in ihrer Playoff-Serie gegen die Los Angeles Kings erstmals in Führung. Tim Stützle verlängert mit den Ottawa Senators seine Saison.

Leon Draisaitl und seinen Edmonton Oilers fehlt nur noch ein Sieg zum Weiterkommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Oilers haben ihr beeindruckendes Comeback in den NHL-Playoffs fortgesetzt und sich ihren ersten Matchball erspielt. Bei den Los Angeles Kings gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch ihr fünftes Erstrundenspiel mit 3:1, Draisaitl gelang dabei ein Assist.

Durch den dritten Erfolg nacheinander gingen die Oilers in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung, nachdem sie die ersten beiden Partien noch verloren hatten. In der Nacht zum Freitag (4.00 Uhr) können Draisaitl und Co. in Edmonton das Weiterkommen perfekt machen.

Überragender Stützle wehrt Aus erneut ab

Auch dank Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators das Aus in den NHL-Playoffs erneut vorerst abgewendet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit einem Tor und zwei Assists führte der Deutsche sein Team in der Nacht zum Mittwoch zu einem 4:0-Sieg im fünften Erstrundenspiel bei den Toronto Maple Leafs. Im „Battle of Ontario“ liegen die Senators somit nur noch mit 2:3 in der Best-of-seven-Serie zurück.