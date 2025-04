NHL: Sturm-Team erspielt Playoff-Matchbälle

Für Nationalstürmer Nico Sturm und die Florida Panthers ist in der NHL das Viertelfinalticket nach einem späten Doppelschlag zum Greifen nah. Der Stanley-Cup-Champion schlug Tampa Bay Lightning im vierten Erstrundenduell mit 4:2 und hat in der Best-of-seven-Serie beim Stand von 3:1 drei Matchbälle. Den ersten gibt es schon am Mittwoch in Tampa.