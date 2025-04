"Sind 1000 möglich?" - Stars verneigen sich vor Owetschkin

Durch das besondere Tor hatte Owetschkin, Stürmer der Washington Capitals, am Sonntag im Spiel bei den New York Islanders (1:4) den großen Wayne Gretzky hinter sich gelassen. Der Kanadier war in 1487 Einsätzen auf 894 Tore gekommen, der Russe Owetschkin benötigte ebenfalls 1487 Spiele, um „The Great One“ an der Spitze abzulösen.