TV-Klarheit für Eishockey-Fans

Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle sind auch weiterhin auf Sky zu sehen. Wie der Pay-TV-Sender am Montag bekannt gab, wurde der TV-Rechtevertrag mit der National Hockey League (NHL) langfristig verlängert, eine genaue Laufzeit wurde nicht genannt. In Zukunft werden über 300 Livespiele pro Saison exklusiv auf Sky Sport in Deutschland und Österreich übertragen, in der Regel eine Partie täglich.