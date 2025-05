Florida dicht vor erneutem Finaleinzug

Der Titelverteidiger gewinnt das dritte Halbfinale gegen Carolina locker mit 6:2. Bereits am Montagabend kann Florida alles klarmachen.

Titelverteidiger Florida Panthers steht in der Eishockey-Profiliga NHL dicht vor dem erneuten Einzug ins Finale. Ohne den Deutschen Nico Sturm gewann Florida auch das dritte Spiel der Halbfinalserie gegen die Carolina Hurricanes mit 6:2 und machte in einem furiosen Schlussdrittel alles klar. In diesem erzielten die Panthers innerhalb von neun Minuten fünf Tore.