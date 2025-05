Hurricanes beenden Durststrecke - Panthers vergeben Matchball

Carolina feiert seinen ersten Sieg in einem Finale der Eastern Conference seit 2006 und verhindert das Play-off-Aus.

Nach fast 20 Jahren hat NHL-Klub Carolina Hurricanes seinen ersten Sieg in einem Finale der Eastern Conference gefeiert und das Play-off-Aus verhindert. Das Team aus Raleigh gewann bei Titelverteidiger Florida Panthers 3:0, damit steht es in der Best-of-seven-Serie 1:3. Nico Sturm kam in der Eishockey-Profiliga zu seinem ersten Einsatz für Florida seit dem 7. Mai.