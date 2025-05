NHL: Draisaitl in Endauswahl um MVP-Auszeichnung

Wie die nordamerikanische Profiliga am Donnerstag mitteilte, steht der beste Torjäger der Regular Season von den Edmonton Oilers in der Endauswahl.

Auch in diesem Jahr stehen die Chancen vielversprechend, mit 52 Treffern in 71 Spielen gewann der 29-Jährige mit einigem Vorsprung die Torjäger-Wertung. Der Russe Kutscherow kam derweil in 78 Partien auf insgesamt 121 Punkte (37 Tore, 84 Vorlagen) - Draisaitl verbuchte 106. Hellebuyck überzeugte mit einem Gegentorschnitt von 2,01 in 63 Spielen, von denen er 47 gewann (Bestwert unter den Torhütern).