NHL: Draisaitl und Olilers machen Finaleinzug perfekt

Die Best-of-seven-Serie gewannen die Oilers damit 4:1 und zogen wie im Vorjahr ins Endspiel um den Stanley Cup ein. Draisaitl, der im entscheidenden Vergleich in Dallas knapp 17 Minuten auf dem Eis stand, gelangen zwei Assists. In den Playoffs steht der Offensivmann bei nun schon 25 Scorerpunkten nach 18 Einsätzen.

Corey Perry (3.), Mattias Janmark (8.), Jeff Skinner (9.), Connor McDavid (35.), Evander Kane (43.) und Kasperi Kapanen (60.) erzielten die Treffer für die Oilers in Spiel fünf. „Das ist es, was uns in diesem Jahr auszeichnet“, sagte Draisaitl über die geschlossene Mannschaftsleistung, bei der sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eingetragen hatten und fügte hinzu: „Unsere Tiefe ist unglaublich.“