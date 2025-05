NHL: Florida dominiert die Hurricanes

Florida kann in den anstehenden Heimspielen den Einzug in die Finalserie perfekt machen.

Florida kann in den anstehenden Heimspielen den Einzug in die Finalserie perfekt machen.

Die Florida Panthers haben auf dem Weg zur Titelverteidigung in der NHL den nächsten Statement-Sieg eingefahren. Zwei Tage nach dem 5:2 zum Auftakt der Halbfinal-Serie siegte das Team von Headcoach Paul Maurice mit 5:0 bei den Carolina Hurricanes und kann nun in den anstehenden Heimspielen bereits den Einzug in die Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga perfekt machen.